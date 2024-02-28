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Копеецкий Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1884

Отец: Копеецкий Василий Григорьевич

Мать: Копеецкая Афанасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копеецкий Александр Андреевич

Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копеецкий Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копеецкая Галина Андреевна

Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копеецкая Мария Андреевна

Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копеецкая Анна Андреевна

Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копеецкая Александра Андреевна

Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копеецкая Иульяния Петровна

Смерть
Неизвестно

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