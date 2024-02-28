Копеецкий Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копеецкий Александр Андреевич
Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копеецкий Иоанн Андреевич
Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копеецкая Галина Андреевна
Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копеецкая Мария Андреевна
Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копеецкая Анна Андреевна
Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копеецкая Александра Андреевна
Мать ребёнка: Копеецкая Иульяния Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно