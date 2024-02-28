Копеецкая Иульяния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копеецкая Иульяния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копеецкий Александр Андреевич

Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копеецкий Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копеецкая Галина Андреевна

Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копеецкая Мария Андреевна

Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копеецкая Анна Андреевна

Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копеецкая Александра Андреевна

Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копеецкий Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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