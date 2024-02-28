Копеецкая Иульяния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копеецкий Александр Андреевич
Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копеецкий Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копеецкая Галина Андреевна
Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копеецкая Мария Андреевна
Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копеецкая Анна Андреевна
Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копеецкая Александра Андреевна
Отец ребёнка: Копеецкий Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно