Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1887
Муж: Иван Назаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1888
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Назаров
Рождение ребёнка
08.10.1896
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Назаров
Рождение ребёнка
23.07.1898
Сын: Борис Иванов
Отец ребёнка: Иван Назаров
Рождение ребёнка
08.06.1901
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Назаров
Смерть
Неизвестно