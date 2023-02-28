Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Иванова

Марфа Иванова

avatar

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1887

Муж: Иван Назаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1888

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Назаров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1896

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Назаров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1898

Сын: Борис Иванов

Отец ребёнка: Иван Назаров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1901

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Назаров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close