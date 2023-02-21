Юрочкин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1967
Отец: Юрочкин Николай Ильич
Мать: Юрочкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1991
Сын: Юрочкин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Юрочкина Елена Петровна
Рождение ребёнка
20.05.1998
Дочь: Тихонова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Юрочкина Елена Петровна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область