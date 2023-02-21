Юрочкин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрочкин Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1967

Отец: Юрочкин Николай Ильич

Мать: Юрочкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1991

Сын: Юрочкин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Юрочкина Елена Петровна

Рождение ребёнка
20.05.1998

Дочь: Тихонова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Юрочкина Елена Петровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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