Юрочкин Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1929
Дата смерти05.08.2015
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1929
Отец: Юрочкин Илья Константинович
Мать: Юрочкина Мария
Рождение ребёнка
20.04.1967
Сын: Юрочкин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Юрочкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.?
Дочь: Кудрявцева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Юрочкина Мария Ивановна
Смерть
05.08.2015
Чусовитино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область