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Юрочкин Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1929

Дата смерти

05.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1929

Отец: Юрочкин Илья Константинович

Мать: Юрочкина Мария

Рождение ребёнка
20.04.1967

Сын: Юрочкин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Юрочкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.?

Дочь: Кудрявцева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Юрочкина Мария Ивановна

Смерть
05.08.2015
Чусовитино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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