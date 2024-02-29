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Пищулина Ефросиния Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 или 1816

Дата смерти

08.10.1872

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Кирилл Емельянович

Рождение ребёнка
22.06.1845

Дочь: Пищулина (Пищулина) Агриппина Кирилловна

Отец ребёнка: Пищулин Кирилл Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Пищулин Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Пищулин Кирилл Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1858

Дочь: Пищулина (Пищулина) Акилина Кирилловна

Отец ребёнка: Пищулин Кирилл Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
08.10.1872
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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