Пищулина Ефросиния Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 или 1816
Дата смерти08.10.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1845
Дочь: Пищулина (Пищулина) Агриппина Кирилловна
Отец ребёнка: Пищулин Кирилл Емельянович
Рождение ребёнка
17.10.1853
Сын: Пищулин Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Пищулин Кирилл Емельянович
Рождение ребёнка
05.06.1858
Дочь: Пищулина (Пищулина) Акилина Кирилловна
Отец ребёнка: Пищулин Кирилл Емельянович
Смерть
08.10.1872