Грибанова Мавра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 17.12.1811
Дочь: Грибанова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 26.02.1813
Сын: Грибанов Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Грибанов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
22.02.1819
Сын: Грибанов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.02.1821
Дочь: Грибанова Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
09.03.1822
Сын: Грибанов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно