Грибанова Мавра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова Мавра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.12.1811

Дочь: Грибанова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.02.1813

Сын: Грибанов Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Грибанов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
22.02.1819

Сын: Грибанов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1821

Дочь: Грибанова Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1822

Сын: Грибанов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Грибанов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибанов Василий Степанович

Смерть
Неизвестно