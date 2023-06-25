Грибанов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Грибанов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Воинова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 17.12.1811
Дочь: Грибанова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 26.02.1813
Сын: Грибанов Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Грибанов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
22.02.1819
Сын: Грибанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
17.02.1821
Дочь: Грибанова Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна
Рождение ребёнка
09.03.1822
Сын: Грибанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибанова Мавра Ефимовна
Смерть
Неизвестно