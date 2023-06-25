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Грибанов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Грибанов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Воинова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.12.1811

Дочь: Грибанова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.02.1813

Сын: Грибанов Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Грибанов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна

Рождение ребёнка
22.02.1819

Сын: Грибанов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1821

Дочь: Грибанова Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1822

Сын: Грибанов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Грибанова Мавра Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Мавра Ефимовна

Смерть
Неизвестно