Круглова Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглова Аксинья Иванова

Круглова Аксинья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Кругловъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кругловъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Кругловъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кругловъ Григорий

Отец ребёнка: Кругловъ Василий

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Хавронья

Отец ребёнка: Кругловъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кругловъ Иванъ

Отец ребёнка: Кругловъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Кругловъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругловъ Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close