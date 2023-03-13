Круглова Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Кругловъ Василий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кругловъ Василий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Кругловъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кругловъ Григорий
Отец ребёнка: Кругловъ Василий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Хавронья
Отец ребёнка: Кругловъ Василий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кругловъ Иванъ
Отец ребёнка: Кругловъ Василий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Кругловъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кругловъ Василий