Щеглов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1943

Дочь: Свинкина Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Щеглова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Николай Павлович

Мать ребёнка: Щеглова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Щеглова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеглова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Щеглова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеглова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Щеглова Мария

Смерть
Неизвестно
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