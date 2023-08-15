Щеглов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1943
Дочь: Свинкина Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Щеглова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щеглова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щеглова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеглова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Щеглова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеглова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Щеглова Мария
Смерть
Неизвестно