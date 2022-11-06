Свинкина Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1943
Дата смерти06.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1943
Отец: Щеглов Павел
Мать: Щеглова Мария
Рождение ребёнка
08.03.1961
Дочь: Татаурова Надежда Панфиловна
Отец ребёнка: Свинкин Панфил Авдеевич
Рождение ребёнка
23.07.1967
Сын: Свинкин Андрей Панфилович
Отец ребёнка: Свинкин Панфил Авдеевич
Рождение ребёнка
01.06.1973
Дочь: Тюкавкина Елена Панфиловна
Отец ребёнка: Свинкин Панфил Авдеевич
Смерть
06.11.2022