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Свинкина Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1943

Дата смерти

06.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1943

Отец: Щеглов Павел

Мать: Щеглова Мария

Рождение ребёнка
08.03.1961

Дочь: Татаурова Надежда Панфиловна

Отец ребёнка: Свинкин Панфил Авдеевич

Рождение ребёнка
23.07.1967

Сын: Свинкин Андрей Панфилович

Отец ребёнка: Свинкин Панфил Авдеевич

Рождение ребёнка
01.06.1973

Дочь: Тюкавкина Елена Панфиловна

Отец ребёнка: Свинкин Панфил Авдеевич

Смерть
06.11.2022
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