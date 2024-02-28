(Лодейщикова) Анна Яковлева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1702 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1702 ст.
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Смерть
Неизвестно