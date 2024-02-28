(Лодейщикова) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лодейщикова) Анна Яковлева

(Лодейщикова) Анна Яковлева

Место рождения

Сухой Лог, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1702 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1646 г.р.

Мать

Вычислено 1651 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702 ст.

Отец: Лодейшиков Яков (Якушко) Анфимов

Мать: Лодейшикова Марфа Алексеева

Сухой Лог, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close