Лодейшикова Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейшикова Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1651 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1646 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1651 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1684 ст.

Дочь: Оборина Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Лодейшиков Яков (Якушко) Анфимов

Сухой Лог, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1686 ст.

Сын: Лодейшиков Артемий Яковлев

Отец ребёнка: Лодейшиков Яков (Якушко) Анфимов

Сухой Лог, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Лодейшиков Яков (Якушко) Анфимов

Сухой Лог, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодейшиков Яков (Якушко) Анфимов

Смерть
Неизвестно
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