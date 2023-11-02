Лодейшикова Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1651 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1651 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1684 ст.
Дочь: Оборина Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Лодейшиков Яков (Якушко) Анфимов
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1686 ст.
Сын: Лодейшиков Артемий Яковлев
Отец ребёнка: Лодейшиков Яков (Якушко) Анфимов
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Лодейшиков Яков (Якушко) Анфимов
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно