Евдокия Елпидифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Елпидифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Осипов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Праскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Осипов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Герасим Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Осипов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Васса Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Осипов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евфросиния Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Осипов

Смерть
Неизвестно

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