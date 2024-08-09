Евдокия Елпидифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Осипов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Праскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Осипов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Герасим Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Осипов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Васса Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Осипов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евфросиния Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Осипов
Смерть
Неизвестно