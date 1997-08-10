Асташова Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташова Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1933

Дата смерти

10.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933

Отец: Асташов Иоанн Фелорович

Мать: Полякова Елена Федотовна

Рождение ребёнка
01.08.1954

Сын: Капустенко Станислав Вячеславович

Отец ребёнка: Капустенко Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустенко Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Капустенко Вячеслав Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустенко Вячеслав Алексеевич

Смерть
10.08.1997
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