Асташова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1933
Дата смерти10.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933
Отец: Асташов Иоанн Фелорович
Мать: Полякова Елена Федотовна
Рождение ребёнка
01.08.1954
Сын: Капустенко Станислав Вячеславович
Отец ребёнка: Капустенко Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустенко Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Капустенко Вячеслав Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1997