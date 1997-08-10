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Полякова Елена Федотовна

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Место рождения

Яковлево, Ковровского, Владимирской, Россия

Дата рождения

10.05.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1904

Отец: Поляков Федот Сергиев

Мать: не указана

Яковлево, Ковровского, Владимирской, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1933

Дочь: Асташова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Асташов Иоанн Фелорович

Смерть
Неизвестно
Похороны
?.07.1981
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