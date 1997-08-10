Полякова Елена Федотовна
Место рожденияЯковлево, Ковровского, Владимирской, Россия
Дата рождения10.05.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1904
Отец: Поляков Федот Сергиев
Мать: не указана
Яковлево, Ковровского, Владимирской, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1933
Дочь: Асташова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Асташов Иоанн Фелорович
Смерть
Неизвестно
Похороны
?.07.1981