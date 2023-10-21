Хомякова Домна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомякова Домна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1843

Сын: Хомяков Епимах Никитович

Отец ребёнка: Хомяков Никита Григорьевич

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Хомяков Никита Григорьевич

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мавра Никитична

Отец ребёнка: Хомяков Никита Григорьевич

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия никитина

Отец ребёнка: Хомяков Никита Григорьевич

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Никита Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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