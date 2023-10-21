Хомякова Домна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1843
Отец ребёнка: Хомяков Никита Григорьевич
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Хомяков Никита Григорьевич
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мавра Никитична
Отец ребёнка: Хомяков Никита Григорьевич
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия никитина
Отец ребёнка: Хомяков Никита Григорьевич
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно