Савинчева Иустиния Никитишна
Место рождения
Дата рождения06.10.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1811
Отец: Никита Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1830
Рождение ребёнка
20.09.1834
Сын: Савинчев Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Савинчев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Савинчев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинчев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Савинчев Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно