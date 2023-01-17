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Савинчева Иустиния Никитишна

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Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1811

Отец: Никита Кириллович

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.01.1830

Муж: Савинчев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1834

Сын: Савинчев Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Савинчев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Савинчев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинчев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Савинчев Андрей Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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