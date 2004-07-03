Воробьёва (Ефимова-Варламова) Александра Георгиевна 31.03.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьёва (Ефимова-Варламова) Александра Георгиевна

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Место рождения

Артемуха, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.03.1919

Дата смерти

03.07.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Артемуха, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Пётр Петрович

Бракосочетание
1940

Муж: Воробьев Пётр Петрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
03.07.2004
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Игнатовское кладбище

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