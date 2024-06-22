Воробьев Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения16.01.1913
Дата смерти07.10.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва (Ефимова-Варламова) Александра Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Крещение
20.01.1913
Преображенский храм г. Люберцы
Согласно записи церковной книги, крещение произошло 7 января по Юлианскому календарю. 20 января - дата Григорианская. | Восприемники: Стефан Петрович Козловцев, Пелагия Александровна Павленко
Военная служба
1936
27 отд. б-н собак-миноискателей и истр. танк. 1 УкрФ, 28 отд. б-н собак-миноискателей и истр. танк., 240 зсп
ст. лейтенант
Военная служба
1937
27 отд. б-н собак-миноискателей и истр. танк. 1 УкрФ, 240 азсп
ст. лейтенант | Награды: | Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
1940
Военная служба
08.08.1941
Ярославский РВК, Ярославская обл., Ярославский р-н
Военная служба
08.08.1941
240 армейский запасный стрелковый полк
ст. лейтенант | Награды: | Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
07.10.1987
Причина смерти: Сердечный приступ