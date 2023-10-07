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Калин Павел Дмитриевич

Место рождения

Россия Вологодская область Вытегорский район деревня Даниловская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калин Дмитрий Васильевич

Мать: Калина Пелагея Варфаломеевна

Россия Вологодская область Вытегорский район деревня Даниловская
Рождение ребёнка
29.04.1924

Дочь: Конанова Александра Павловна

Мать ребёнка: Калина Анастасия Кузьминична

Россия Вологодская область Вытегорский район деревня Даниловская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калина Анастасия Кузьминична

Смерть
?.02.1925
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