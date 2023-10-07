Калин Павел Дмитриевич
Место рожденияРоссия Вологодская область Вытегорский район деревня Даниловская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1925
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия Вологодская область Вытегорский район деревня Даниловская
Рождение ребёнка
29.04.1924
Дочь: Конанова Александра Павловна
Мать ребёнка: Калина Анастасия Кузьминична
Россия Вологодская область Вытегорский район деревня Даниловская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1925