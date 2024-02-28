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Соколов Андрей Иванов

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Соколов Иван Козьмин

Мать: Соколова Параскева Иванова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1824 ст.

Жена: Соколова Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1826 ст.

Дочь: Матрена Андреева

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Елизавета Андреева

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Соколов Яков Андреев

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Кезина Параскева Андреева

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Соколов Василий Андреев

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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