Соколов Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Соколов Иван Козьмин
Бракосочетание
30.01.1824 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1826 ст.
Дочь: Матрена Андреева
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Елизавета Андреева
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Соколов Яков Андреев
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Кезина Параскева Андреева
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1840 ст.
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно