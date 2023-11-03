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Бобровская Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

?.06.1882

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Бобровский Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Морозова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Бехтерева Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Сын: Бобровский Иван Филиппович

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Бобровская Мария Филипповна

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Рождение ребёнка
08.06.1844

Дочь: Олимпиада Филипповна

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Сада, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Вадиковская Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Кротова Александра Филипповна

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Рождение ребёнка
03.10.1854

Сын: Бобровский Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович

Зура, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.06.1882
Зура, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
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