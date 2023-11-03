Бобровская Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти?.06.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Бобровский Матвей Филиппович
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович
Дочь: Морозова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович
Дочь: Бехтерева Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович
Сын: Бобровский Иван Филиппович
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович
Дочь: Бобровская Мария Филипповна
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович
Дочь: Олимпиада Филипповна
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович
Дочь: Вадиковская Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович
Дочь: Кротова Александра Филипповна
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович
Сын: Бобровский Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Бобровский Филипп Иоаннович