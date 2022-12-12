деревня Удмурт-Сада, деревня Удмурт-Сада, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Удмурт-Сада

Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
2037Садинская (Вотская Сада), д. каз.при рч. Саде.552251216247
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Юрская волость
297. Садинская (Вотская Сада), деревня бывшая государственная, при речках Саде, дворов 77, жителей 512. В 1 версте — церковь православная, часовня, торжок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Ярский район
517407Удмурт-Сададеревня58°16'00"51°47'00"O-39-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Ярский муниципальный район, Зюинское сельское поселение
94652445116д Удмурт-Сададеревня
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