Соловьева (Илемкова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Илемкова) Мария Сергеевна

Место рождения

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.08.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892 ст.

Отец: Илемков Сергей Иванович

Мать: Илемкова Мария Козьминовна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.11.1911 ст.

Муж: Соловьев Семен Иванович

Биляр
Рождение ребёнка
14.08.1914 ст.

Дочь: Соловьева Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Соловьев Семен Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1915 ст.

Дочь: Соловьева Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Соловьев Семен Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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