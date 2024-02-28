Соловьева (Илемкова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892 ст.
Бракосочетание
03.11.1911 ст.
Биляр
Рождение ребёнка
14.08.1914 ст.
Дочь: Соловьева Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1915 ст.
Дочь: Соловьева Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно