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Потапов Карп Кондратьевич

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Потапов Кондратий Миронович

Мать: Потапова Марфа Савельевна

Соболеково, Россия
Бракосочетание
28.01.1872

Жена: Потапова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
21.04.1874

Сын: Потапов Георгий Карпович

Мать ребёнка: Потапова Мария Васильевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
22.06.1900

Сын: Потапов Иван Карпович

Мать ребёнка: Потапова Агафья Никитична

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
30.06.1903

Дочь: Марфа Карповна

Мать ребёнка: Потапова Агафья Никитична

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Сафон Карпович

Мать ребёнка: Потапова Мария Васильевна

Соболеково, Россия
Смерть
Неизвестно
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