Потапов Карп Кондратьевич
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Соболеково, Россия
Бракосочетание
28.01.1872
Рождение ребёнка
21.04.1874
Мать ребёнка: Потапова Мария Васильевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
22.06.1900
Мать ребёнка: Потапова Агафья Никитична
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
30.06.1903
Дочь: Марфа Карповна
Мать ребёнка: Потапова Агафья Никитична
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потапова Мария Васильевна
Соболеково, Россия
Смерть
Неизвестно