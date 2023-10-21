Потапов Иван Карпович
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения22.06.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1900
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Потапов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Потапова Татьяна Гавриловна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Потапова Татьяна Гавриловна
Соболеково, Россия
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потапова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова ?
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно