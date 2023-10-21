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Потапов Иван Карпович

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

22.06.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1900

Отец: Потапов Карп Кондратьевич

Мать: Потапова Агафья Никитична

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1934

Сын: Потапов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Потапова Татьяна Гавриловна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1939

Сын: Потапов Николай Иванович

Мать ребёнка: Потапова Татьяна Гавриловна

Соболеково, Россия
Бракосочетание
1939

Жена: Потапова Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова ?

Развод
Неизвестно

Жена: Потапова Татьяна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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