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Моторин Алексей Алексеевич

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Моторин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Моторин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Моторин Осип Алексеевич

Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Афимья Алексеевна

Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Авдотья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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