Моторин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Афимья Алексеевна
Мать ребёнка: Моторина Авдотья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно