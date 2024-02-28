(Золото) Елена Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Золото) Елена Феофановна

(Золото) Елена Феофановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.01.1911

Дата смерти

25.07.1912

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1911

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семёновна

Николаевская церковь,м/к 1911г.лист-78,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-288
Крещение
27.01.1911
ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-288,м/к-1911г.лист-78,зап.-9. | Godparents:Новокаракубские поселяне:Саввы Николаевича Сарбаша -сын Николай и дочь Вера.
Смерть
25.07.1912
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-58,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-59
Похороны
26.07.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close