Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Бахарев Корнил Никитич

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Краснов Антип Федорович

Отец ребёнка: Краснов Федор Петрович

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1768

Сын: Краснов Петр Федорович

Отец ребёнка: Краснов Федор Петрович

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Краснов Федор Петрович

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Федор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Смерть
Неизвестно
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