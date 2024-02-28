Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Бахарев Корнил Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Краснов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Краснов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Краснов Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно