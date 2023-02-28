Пенкина (Лобановская) София Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкина (Лобановская) София Иванова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

17.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Лобановская ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пенкин Алексей Леонов

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1875

Сын: Пенкин Иосиф Леонтиев

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1877

Дочь: Ксения Леонтиева

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1879

Сын: Пенкин Иван Леонтиев

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1880

Дочь: Мелания Леонтиева

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1883

Дочь: Татьяна Леонтиева

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1885

Сын: Пенкин Фёдор Леонов

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Мария Леонтиева

Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.03.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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