Пенкина (Лобановская) София Иванова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти17.03.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Лобановская ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Бракосочетание
27.01.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1875
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
23.01.1877
Дочь: Ксения Леонтиева
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
27.01.1879
Сын: Пенкин Иван Леонтиев
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
30.12.1880
Дочь: Мелания Леонтиева
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
02.01.1883
Дочь: Татьяна Леонтиева
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
06.06.1885
Сын: Пенкин Фёдор Леонов
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Мария Леонтиева
Отец ребёнка: Пенкин Леонтий Михайлов
Смерть
17.03.1892