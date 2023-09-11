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Мальцев Константин Дмитревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1948

Отец: Мальцев Дмитрий Лионтьевич

Мать: Мальцева Наталья

Рождение ребёнка
18.07.1972

Сын: Мальцев Валерий Константинович

Мать ребёнка: Мальцева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Мальцева Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Наталья Алексеевна

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