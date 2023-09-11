Мальцев Константин Дмитревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1948
Отец: Мальцев Дмитрий Лионтьевич
Мать: Мальцева Наталья
Рождение ребёнка
18.07.1972
Сын: Мальцев Валерий Константинович
Мать ребёнка: Мальцева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Мальцева Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно