Мальцева (Емашева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Емашева) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1926

Дата смерти

30.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926

Отец: ?

Мать: Емашова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
05.12.1948

Сын: Мальцев Константин Дмитревич

Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Лионтьевич

Рождение ребёнка
20.09.1950

Дочь: Петрова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Лионтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Дмитрий Лионтьевич

Смерть
30.06.1995
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