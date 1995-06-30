Мальцева (Емашева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1926
Дата смерти30.06.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926
Отец: ?
Мать: Емашова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
05.12.1948
Сын: Мальцев Константин Дмитревич
Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Лионтьевич
Рождение ребёнка
20.09.1950
Дочь: Петрова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Лионтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1995