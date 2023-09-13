Можаева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Можаев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Можаев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Можаева Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Можаев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Можаев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Можаева Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Можаев Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853