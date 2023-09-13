Можаева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМожаева Дарья Ивановна

Можаева Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Можаев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Можаев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Можаева Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Можаев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Можаев Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Можаев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Можаева Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Можаев Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можаев Дмитрий Павлович

Смерть
1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close