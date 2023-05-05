Шмелева Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Анна Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Шмелев Иван Галактионович

Отец ребёнка: Шмелев Галактион Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Галактион Иванович

Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
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