Шмелева Анна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Шмелев Иван Галактионович
Отец ребёнка: Шмелев Галактион Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот