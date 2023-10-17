Окунёва Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Окунёв Константин Кузьмич
Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич
Рождение ребёнка
01.02.1874 ст.
Дочь: Дубинина Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич
Рождение ребёнка
02.08.1875 ст.
Дочь: Окунёва Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.
Дочь: Окунёва Марина Кузьминична
Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич
Рождение ребёнка
02.07.1883 ст.
Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич
Рождение ребёнка
17.09.1888 ст.
Дочь: Окунёва Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно