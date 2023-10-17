Окунёва Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунёва Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Окунёв Константин Кузьмич

Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1874 ст.

Дочь: Дубинина Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1875 ст.

Дочь: Окунёва Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.

Дочь: Окунёва Марина Кузьминична

Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1883 ст.

Сын: Окунёв Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1888 ст.

Дочь: Окунёва Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Окунёв Кузьма Моисеевич

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунёв Кузьма Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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