Окунёв Андрей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкунёв Андрей Кузьмич

Окунёв Андрей Кузьмич

Место рождения

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

02.07.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1883 ст.

Отец: Окунёв Кузьма Моисеевич

Мать: Окунёва Пелагея Петровна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1912 ст.

Сын: Окунёв Степан Андреевич

Мать ребёнка: Окунёва Марина Сафоновна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Дочь: Окунёва Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Окунёва Марина Сафоновна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунёва Марина Сафоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close