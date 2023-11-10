Окунёв Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения02.07.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1883 ст.
Отец: Окунёв Кузьма Моисеевич
Мать: Окунёва Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
17.12.1912 ст.
Мать ребёнка: Окунёва Марина Сафоновна
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Дочь: Окунёва Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Окунёва Марина Сафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окунёва Марина Сафоновна
Смерть
Неизвестно