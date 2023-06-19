Корабельникова (Санина Сонина) Анастасия (Настасия) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1884 ст.
Дата смерти14.04.1953
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1884 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1905 ст.
Сын: Корабельников Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Корабельникова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович
Рождение ребёнка
30.03.1909
Сын: Корабельников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович
Рождение ребёнка
16.09.1912
Сын: Корабельников Семён Николаевич
Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Корабельникова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Корабельников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Корабельников Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Корабельников Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.1953