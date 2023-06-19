Корабельникова (Санина Сонина) Анастасия (Настасия) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова (Санина Сонина) Анастасия (Настасия) Алексеевна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.12.1884 ст.

Дата смерти

14.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1884 ст.

Отец: Санин Сонин Алексей Петрович

Мать: Санина Сонина Екатерина Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1905 ст.

Сын: Корабельников Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Корабельникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.03.1909

Сын: Корабельников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.09.1912

Сын: Корабельников Семён Николаевич

Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Корабельникова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Корабельников Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Корабельников Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Корабельников Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Корабельников Николай Никонорович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
14.04.1953