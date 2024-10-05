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Сонин Алексей Петрович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: Сонин Пётр

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
14.09.1883 ст.

Жена: Сонина (Исаева) Екатерина Дмитриевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.279об-280 брак Алексей Петрович Сонин 17,5/ Екатерина Дмитриевна- Дмитрия Петровича Исаева дочь, 18 поручители: Емельянов, Иванов, Иван и Алексей Дмитриевичи Исаевы
Рождение ребёнка
16.12.1884 ст.

Дочь: Корабельникова (Сонина) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Сонина (Исаева) Екатерина Дмитриевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.05.1887 ст.

Дочь: Исаева (Сонина) Акулина (Акилина) Алексеевна

Мать ребёнка: Сонина (Исаева) Екатерина Дмитриевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Метрические книги Воздвиженской церкви села Грязновка Лебедянского уезда Тамбовской губернии ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.165.Л.312об-313 Счет родившихся женского пола 26 Восприемники того же села крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Сонин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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