Сонин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: Сонин Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1883 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.279об-280 брак Алексей Петрович Сонин 17,5/ Екатерина Дмитриевна- Дмитрия Петровича Исаева дочь, 18 поручители: Емельянов, Иванов, Иван и Алексей Дмитриевичи Исаевы
Рождение ребёнка
16.12.1884 ст.
Дочь: Корабельникова (Сонина) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Сонина (Исаева) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.05.1887 ст.
Дочь: Исаева (Сонина) Акулина (Акилина) Алексеевна
Мать ребёнка: Сонина (Исаева) Екатерина Дмитриевна
Метрические книги Воздвиженской церкви села Грязновка Лебедянского уезда Тамбовской губернии ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.165.Л.312об-313 Счет родившихся женского пола 26 Восприемники того же села крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно