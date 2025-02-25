Долгоносов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгоносов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Долгоносов Панфил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Надеждина (Долгоносова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Степановка Вторая, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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