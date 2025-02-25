Долгоносов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Долгоносов Панфил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Надеждина (Долгоносова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Степановка Вторая, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно