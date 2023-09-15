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(Osoko) Клавдия Ильинична
(Osoko) Клавдия Ильинична
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Место рождения
Мариуполь
Дата рождения
1902
Дата смерти
1976
Пол
Женский
Отец
Osoko Илья Александрович
1869 г.р.
Мать
Осоко (Шишло) Станислава Адамовна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Osoko Илья Александрович
Мать:
Осоко Станислава Адамовна
Мариуполь
Смерть
1976
Мариуполь
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