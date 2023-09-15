(Osoko) Клавдия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Osoko) Клавдия Ильинична

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

1902

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Osoko Илья Александрович

Мать: Осоко Станислава Адамовна

Смерть
1976
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