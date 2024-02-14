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Кантюков Абдулхай Мухтарович

Место рождения

д.Кантюковка, Стерлитамакский район

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

197 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.197

Дочь: (Кантюкова) Альфия

Мать ребёнка: Суфия

Рождение
1927

Отец: Кантюков Мухтар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суфия

Военная награда
Неизвестно
Кантюков Абдулхай Мухтарович В архив Дата рождения __.__.1927 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Кантюковка Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
23.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суфия

Смерть
Неизвестно

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