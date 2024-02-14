Кантюков Абдулхай Мухтарович
Место рожденияд.Кантюковка, Стерлитамакский район
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.197
Дочь: (Кантюкова) Альфия
Мать ребёнка: Суфия
Рождение
1927
Отец: Кантюков Мухтар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суфия
Военная награда
Неизвестно
Кантюков Абдулхай Мухтарович В архив Дата рождения __.__.1927 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Кантюковка Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
23.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суфия
Смерть
Неизвестно