Суфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кантюков Абдулхай Мухтарович
Рождение ребёнка
29.12.197
Дочь: (Кантюкова) Альфия
Отец ребёнка: Кантюков Абдулхай Мухтарович
Рождение ребёнка
23.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кантюков Абдулхай Мухтарович
Смерть
2000