Ларионова (Прокофьева) Марина Сысоевна
Место рожденияVysokie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно