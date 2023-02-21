Ларионова (Прокофьева) Марина Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Прокофьева) Марина Сысоевна

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Место рождения

Vysokie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Прокофьев Сысой (Сусой) Павлович

Мать: Прокофьева Ирина Макаровна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Никита Фадеевич

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Никита Фадеевич

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Никита Фадеевич

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Никита Фадеевич

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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