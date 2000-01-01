Прокофьева Ирина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Ирина Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ларионова Марина Сысоевна

Отец ребёнка: Прокофьев Сысой (Сусой) Павлович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895

Сын: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич

Отец ребёнка: Прокофьев Сысой (Сусой) Павлович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Михеева Наталья Сысоевна

Отец ребёнка: Прокофьев Сысой (Сусой) Павлович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Артаева Феодосия Сысоевна

Отец ребёнка: Прокофьев Сысой (Сусой) Павлович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
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