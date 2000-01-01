Прокофьева Ирина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ларионова Марина Сысоевна
Отец ребёнка: Прокофьев Сысой (Сусой) Павлович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895
Сын: Прокофьев Викула (Микула) Сысоевич
Отец ребёнка: Прокофьев Сысой (Сусой) Павлович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Михеева Наталья Сысоевна
Отец ребёнка: Прокофьев Сысой (Сусой) Павлович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Артаева Феодосия Сысоевна
Отец ребёнка: Прокофьев Сысой (Сусой) Павлович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно