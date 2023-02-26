Саввина (Солдатова) Домника Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина (Солдатова) Домника Евдокимова

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Солдатов Евдоким

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1905

Муж: Саввин Иван Васильев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1910

Сын: Саввин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Саввин Иван Васильев

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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