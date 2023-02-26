Саввина (Солдатова) Домника Евдокимова
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Солдатов Евдоким
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1905
Муж: Саввин Иван Васильев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1910
Сын: Саввин Михаил Иванов
Отец ребёнка: Саввин Иван Васильев
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно