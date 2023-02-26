Саввин Иван Васильев
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Саввин Василий
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1905
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1910
Сын: Саввин Михаил Иванов
Мать ребёнка: Саввина Домника Евдокимова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно