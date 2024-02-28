Немцова (Шмараева) Марфа Клеменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцова (Шмараева) Марфа Клеменовна

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1762
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение
1766

Отец: Шмараев Клемен Григорьевич

Мать: Шмараева Анна Павловна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1782
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Немцов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Немцов Михаил Борисович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Немцов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Немцов Михаил Борисович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1795
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немцов Михаил Борисович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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