Немцова (Шмараева) Марфа Клеменовна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1762
Рождение
1766
Отец: Шмараев Клемен Григорьевич
Мать: Шмараева Анна Павловна
Упоминание
1782
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Немцов Михаил Борисович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Немцов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Немцов Михаил Борисович
Упоминание
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно