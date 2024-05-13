Немцов Михаил Борисович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Немцова (Шмараева) Марфа Клеменовна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Немцов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Немцова (Шмараева) Марфа Клеменовна
Смерть
Неизвестно