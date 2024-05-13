Немцов Михаил Борисович 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНемцов Михаил Борисович

Немцов Михаил Борисович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немцова (Шмараева) Марфа Клеменовна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Немцов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Немцова (Шмараева) Марфа Клеменовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Немцов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Немцова (Шмараева) Марфа Клеменовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.