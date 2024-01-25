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Воронин Сергей Николаевич
Воронин Сергей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.1960
Пол
Мужской
Отец
Воронин Николай Алексеевич
1915 г.р.
Мать
Воронина Лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1960
Отец:
Воронин Николай Алексеевич
Мать:
Воронина Лидия
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