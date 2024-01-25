Воронин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Сергей Николаевич

Воронин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1960

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1960

Отец: Воронин Николай Алексеевич

Мать: Воронина Лидия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close